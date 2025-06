Tennis-Stars Sabalenka und Gauff mit Versöhnungs-Tänzchen in Wimbledon

Mehr brauchte es nicht, Medien bauschten die Aussage auf, Coco Gauff war auch nicht so glücklich über die Missgunst der Gegnerin. Sabalenka entschuldigte sich privat bei Gauff und nutzte Social Media, um auch den Tennisfans ihre Reue zu zeigen.

Und weil Sabalenka gut und gerne Social Media zu nutzen weiß, kam die Versöhnung im Vorfeld des Turniers in Wimbledon per Handykamera. Mit dem erwähnten TikTok-Tanz ist wieder Frieden zwischen der Weltranglisten-Ersten und der Weltranglisten-Zweiten eingekehrt.

"Ich wollte sie nicht beleidigen. Ich war einfach total wütend auf mich selbst und die Emotionen haben mich überwältigt", sagte Sabalenka. Den Medienrummel danach habe sie verdient: "Ich habe völlig die Kontrolle verloren." Coco Gauff aber wisse, dass Sabalenka sie respektiere. "Ich bin froh, dass sie gesagt hat: ‚Ja, alles gut, keine Sorge.‘"

Wiedersehen im Finale möglich

Gauff könnte als erste Frau seit Serena Williams 2015 die French Open und Wimbledon im selben Jahr gewinnen. Sie nahm die Gegnerin in Schutz. "Das war mir alles ziemlich egal, weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich verstehe, was sie sagen wollte. Es war ein furchtbarer Tag." Sie sei nicht nachtragend. "Ich sagte: ‚Wenn sie sich entschuldigt, ist alles in Ordnung, und wir machen weiter.‘ Es war nicht schwer, diese Entschuldigung anzunehmen.“

Beide haben in den kommenden Wochen dasselbe Ziel, nämlich das Turnier in Wimbledon zum ersten Mal zu gewinnen. Sabalenka und Gauff könnten sich auch diesmal im Finale begegnen. "Ich würde gerne gegen Coco antreten", sagte Sabalenka. „Hoffentlich gewinne ich, dann ist es egal, was ich sage." Sie wolle aber nicht verlieren, um zu zeigen, "dass ich meine Lektion gelernt habe".