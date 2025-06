Auslosung in Wimbledon: Lösbare Aufgaben für zwei Steirer

Am Freitag erfuhren zwei Steirer in Wimbledon ihre Gegner bei der Auslosung für den Hauptbewerb. Sebastian Ofner wird in der ersten Runde am Dienstag auf den Serben Hamad Medjedovic treffen. Zuletzt plagten dem 29-Jährigen wieder Fersenprobleme, beim Rasenturnier auf Mallorca musste er deshalb aufgeben.

Filip Misolic, der zuletzt acht Siege in Serie feierte und sich erstmals über die Qualifikation in den Hauptbewerb von Wimbledon kämpfte, wird bereits am Montag gegen den Deutschen Jan-Lennard Struff antreten, gegen den Ofner erst in Paris gewann. Der 23-Jährige steht kurz vor dem Sprung in die Top 100, hat heuer auch kaum noch Punkte zu verteidigen. In der Jahreswertung liegt er auf Platz 70. Zuletzt hat er seinen Landsmann Ofner als rot-weiß-rote Nummer eins abgelöst.