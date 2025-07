Wimbledon: Sabalenka wendet das Debakel im letzten Moment ab

Seit 16 Jahren ist sie auf der Tour, im 41 Grand-Slam-Turnier hätte es die 37-jährige Laura Siegemund doch fast geschafft – nämlich erstmals in ein Grand-Slam-Halbfinale einzuziehen.

Die Hürde, die sie fast genommen hätte, hätte größer nicht sein können. Die Deutsche gewann gegen die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka den ersten Satz, führte auch im dritten – und musste sich dennoch 6:4, 2:6 und 4:6 geschlagen geben. Was blieb, ist ihr zweites Grand-Slam-Viertelfinale seit den French Open 2020. Und was noch blieb: Siegemund, die 2020 bei den US Open im selben Jahr wie Einzel-Champ Dominic Thiem den Doppelbewerb gewann, wurde in den jüngsten Tagen zumindest in Deutschland hochgejubelt.