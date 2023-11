Revanche für Wien-Aus: Dimitrow wirft Medwedew in Paris raus

Wien-Finalist Daniil Medwedew (Nr. 3) ist am Mittwoch beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris in Runde zwei ausgeschieden. Der Bulgare Grigor Dimitrow benötigte aber sieben Matchbälle, um sich mit 6:3,6:7(4),7:6(2) für das Wiener Achtelfinal-Out gegen den Russen zu revanchieren. Er trifft nun auf den Kasachen Alexander Bublik. Nicht vor 19.30 Uhr am Mittwoch spielt der Niederösterreicher Dominic Thiem gegen den dänischen Titelverteidiger Holger Rune (6) um das Achtelfinale.