Verrückt? Nicht unbedingt. Sam Weissborn trug zuletzt das McCartney-Logo auf den Plätzen der Welt herum, beim Masters-Turnier in Monte Carlo durfte er es mit Lokalmatador Romain Arneodo sogar bis ins Finale tun. Tatsächlich hängt das mit dem berühmten Paul McCartney zusammen. Denn Angie, die zweite Frau von Pauls Vater Jim und Pauls Stiefschwester Ruth gründeten 1990 in den USA eine Firma. McCartney Sports gibt es seit 2013 auch in Wien, die Tennis-Akademie wird von einem Steirer geleitet, der im österreichischen Tennis ebenfalls schon Großes geleistet hat: Gilbert Schaller war Nummer 17 der Welt und von 2007 bis 2011 Österreichs Daviscup-Kapitän.

Der heute 31-jährige Weissborn war damals der erste Spieler in der Akademie. Ab Montag geht er mit Arneodo in Wimbledon auf Punktejagd. Ob ihn in London irgendwer auf Paul McCartney anspricht? Wo, wenn nicht dort.