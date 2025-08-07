Kanada steht Kopf: Ein Tennis-Jungstar wurde zur großen Sensation

Sie stellt die Tenniswelt auf den Kopf, in Montreal begeistert sie die Fans, insbesondere die kanadischen - und alle die, die es über Stream und TV verfolgen. Beim Millionenturnier kämpfte sich Victoria Mboko sensationell ins Finale.

Die 18-jährige Lokalmatadorin schlug in einem packenden Halbfinale die Kasachin Elena Rybakina mit 1:6, 7:5 und 7:6 (4). Im Finale, das in der Nacht auf Freitag (MESZ) über die Bühne geht, wartet mit Naomi Osaka eine Spielerin, von der man derzeit auch nicht so viel erwartet hatte.