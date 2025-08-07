Kanada steht Kopf: Ein Tennis-Jungstar wurde zur großen Sensation
Sie stellt die Tenniswelt auf den Kopf, in Montreal begeistert sie die Fans, insbesondere die kanadischen - und alle die, die es über Stream und TV verfolgen. Beim Millionenturnier kämpfte sich Victoria Mboko sensationell ins Finale.
Die 18-jährige Lokalmatadorin schlug in einem packenden Halbfinale die Kasachin Elena Rybakina mit 1:6, 7:5 und 7:6 (4). Im Finale, das in der Nacht auf Freitag (MESZ) über die Bühne geht, wartet mit Naomi Osaka eine Spielerin, von der man derzeit auch nicht so viel erwartet hatte.
Mboko: Zu Jahresbeginn nicht einmal in den Top 300
Mboko ist derzeit die Sensation im Frauen-Tennis, immerhin hatte sie auf dem Weg ins Endspiel auch schon Coco Gauff glatt abgezogen. Zu Jahresbeginn war Mboko nicht einmal in den Top 300, nun darf sie mit einem Einzug in die Top 35 spekulieren - und könnte damit bei den US Open (ab 24. August) sogar gesetzt sein. Ihren bislang größten Turniersieg feierte sie heuer in Porto, das Turnier war mit 60.000 Dollar dotiert. In Montreal beträgt das Gesamtpreisgeld 5,15 Millionen Dollar.
Osaka gelang ebenfalls eine Überraschung. Die Japanerin, die vor ihrer Schwangerschaft vier Grand Slams gewonnen hatte, schlug die Dänin Clara Tauson 6:2 und 7:6 (7). Vor dem Turnier war Osaka die Nummer 49 der Welt.
