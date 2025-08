Sensation Mboko: 18-jährige Lokalmatadorin ließ Superstar Gauff keine Chance

Die Weltranglistenzweite Coco Gauff hat beim WTA-1000-Turnier in Montreal im Achtelfinale gegen eine krasse Außenseiterin eine herbe Schlappe erlitten. Die 18-jährige Kanadierin Victoria Mboko fertigte den topgesetzten US-Star in 62 Minuten 6:1, 6:4 ab, feierte damit ihren größten Erfolg. Zu Jahresbeginn war Mboko in der Weltrangliste noch 333. Aktuell ist sie 85., im Live-Ranking bereits 53. Bei einem weiteren Sieg stünde sie auf 24.