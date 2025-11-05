Kein Ende in Sicht: Die 45-jährige Williams plant für 2026

Am 17. Juni ist Venus Williams 45 geworden und gegenwärtig d ie einzige Ü40-Spielerin im WTA-Ranking in den Top 1.000 . Von Aufhören kann aber noch immer keine Rede sein, die siebenfache Grand-Slam-Siegerin plant schon für 2026.

Die US-Amerikanerin wird zu Beginn des neuen Jahres beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland starten. Wie die Veranstalter mitteilten, erhält Williams eine Wildcard für das Turnier, das vom 5. bis 11. Januar im Vorfeld der Australian Open (ab 18. Januar) stattfindet. In diesem Jahr war die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin nach rund 16 Monaten auf die Tour zurückgekehrt. In Washington kam sie ins Achtelfinale.

Ihr Profi-Debüt gab Williams vor 31 Jahren.