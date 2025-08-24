Tennis

Auftakt der US Open: Sabalenka hat nur im ersten Satz Probleme

Auftakt nach Maß: Aryna Sabalenka
Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka schlug die Schweizerin Rebeka Masarova 7:5, 6:1. Die Hausherren Taylor Fritz und Ben Shelton spazierten in die 2. Runde.
24.08.25, 22:28
Die Titelverteidigerin Aryna Sabelenka kam am Ende doch relativ problemlos in die 2. Runde der US Open. Nach Startschwierigkeiten setzte sich die Belarussin gegen die  Schweizerin Rebeka Masarova  mit 7:5, 6:1 durch. 

Ein Fall für zwei: US Open im Zeichen des Duells Sinner - Alcaraz

Souverän die US-Amerikaner: Ben Shelton etwa durfte das Arthur Ashe Stadium eröffnen - der Champion von Montreal erlediget diese Aufgabe wie erwartet souverän. Zumal es für Gegner Ignacio Buse der erste Auftritt im Hauptfeld eines Majors überhaupt war. Shelton gewann mit 6:3, 6:2 und 6:3. Im Louis Armstrong Stadium schlug Sheltons Landsmann Taylor Fritz  seinen Landsmann Emilio Nava mit 7:5, 6:2 und 6:3. 

