Auftakt der US Open: Sabalenka hat nur im ersten Satz Probleme

Die Titelverteidigerin Aryna Sabelenka kam am Ende doch relativ problemlos in die 2. Runde der US Open. Nach Startschwierigkeiten setzte sich die Belarussin gegen die Schweizerin Rebeka Masarova mit 7:5, 6:1 durch.

Souverän die US-Amerikaner: Ben Shelton etwa durfte das Arthur Ashe Stadium eröffnen - der Champion von Montreal erlediget diese Aufgabe wie erwartet souverän. Zumal es für Gegner Ignacio Buse der erste Auftritt im Hauptfeld eines Majors überhaupt war. Shelton gewann mit 6:3, 6:2 und 6:3. Im Louis Armstrong Stadium schlug Sheltons Landsmann Taylor Fritz seinen Landsmann Emilio Nava mit 7:5, 6:2 und 6:3.