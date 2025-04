Tennisstar Zverev scheiterte in Monte Carlo in Runde eins

Der Deutsche Alexander Zverev hat die nächste große Enttäuschung erlebt und ist in seiner Wahlheimat Monte Carlo direkt zum Auftakt gescheitert. Der Tennis-Weltranglistenzweite unterlag am Dienstag bei dem Masters-1000-Turnier dem Italiener Matteo Berrettini 6:2,3:6,5:7. Zverev war topgesetzt und hatte in der ersten Runde ein Freilos.