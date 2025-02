Tennis: Ehemalige Nummer eins der Welt beendet Karriere

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Simona Halep hat am Dienstag ihr Karriereende erklärt. Die 33-Jährige verkündete ihre Entscheidung nach dem 1:6,1:6 gegen die Italienerin Lucia Bronzetti in der ersten Runde ihres Heim-Turniers in Cluj-Napoca. Halep gewann die French Open 2018, Wimbledon 2019 und stand bei den Australian Open 2018 sowie den French Open 2014 und 2017 im Endspiel. Sie erspielte ein Preisgeld von mehr als 40 Millionen US-Dollar.