Video: Werbebande fiel beim Tennis-Turnier in Halle auf Zuschauerin

Zverev hatte von Beginn an alles im Griff. Im ersten Satz wurde er nur von einem Zwischenfall auf der Tribüne kurz ausgebremst. Ein Teil einer Werbebande oberhalb des Mittelranges hatte sich gelöst und war einer Zuschauerin aus der Höhe in den Nacken gefallen. Zverev reagierte sofort und reichte einen Beutel mit Eis zum Kühlen auf die Tribüne. Die Zuschauerin, bei der es sich nach Angaben der Veranstalter um eine 62-Jährige aus Halle handelte, wurde nach einigen Minuten von Sanitätern aus der Arena gebracht, konnte dabei aber selbst gehen und blieb offensichtlich weitgehend unverletzt.

Alexander Zverev erreichte beim Turnier im westfälischen Halle ohne Mühe das Achtelfinale. Der Weltranglisten-Dritte gewann sein Auftaktspiel gegen den Amerikaner Marcos Giron mit 6:2, 6:1 und unterstrich dabei seine gute Form auf Rasen in diesem Jahr. Zverev bekommt es beim Traditionsturnier an diesem Donnerstag nun mit Lorenzo Sonego zu tun.

Die Partie konnte nach wenigen Minuten fortgesetzt werden. "So etwas hat es in unserer 32-jährigen Turniergeschichte noch nicht gegeben. Wir bedauern den Vorfall zutiefst", sagte Turnierdirektor Ralf Weber, der der Zuschauerin als kleine Wiedergutmachung eine Dauerkarte für das kommende Jahr versprach. Auch Alexander Zverev reagierte: "Ich hoffe, der Dame geht es gut. So etwas sollte natürlich nicht passieren."