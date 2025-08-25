Früherer US-Open-Sieger zerstört sein Racket nach Out komplett

Während Novak Djokovic ebenso weiter kam wie die gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz (Nr. 4) und Ben Shelton (Nr. 6) war für den Sieger von 2021 schon in Runde 1 Schluss.

Daniil Medwedew , immerhin noch als Nummer 13 gesetzt, unterlag Benjamin Bonzi in New York. Der Franzose setzte sich zum Auftakt der US Open in fünf Sätzen durch.

Dabei sah es nach Satz vier noch nach einem Sieg von Medwedew aus. 6:3, 7:5, 6:7 (5), 0:6 stand es aus Sicht von Bonzi, der sich vom Nuller aber nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Dritte Grand-Slam-Pleite in Folge

Mit 6:4 ging der Entscheidungssatz an den Außenseiter.

Für den Russen war das zu viel. Nach der dritten Erstrunden-Pleite bei einem Grand Slam in Folge drosch Medwedew seinen Schläger immer und immer wieder auf die Bank neben sich.