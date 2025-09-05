Tennis

Alcaraz erreicht mit Sieg über Djokovic US-Open-Endspiel

Der Spanier setzte sich mit 6:4, 7:6 und 6:2 durch und ist nach wie vor ohne Satzverlust.
05.09.25, 23:57
French-Open-Champion Carlos Alcaraz hat das Topstar-Duell mit Novak Djokovic gewonnen und zum zweiten Mal das Endspiel der US Open erreicht. 
 

Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 durch.

Damit spielt der Turniersieger von 2022 am Sonntag in New York um den Titel. 

Kein Rekordtitel für Djokovic

Djokovic muss seine Hoffnung auf den 25. Grand-Slam-Titel, mit dem er sich zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufschwingen würde, für diese US Open aufgeben.

Zwar bewies er, dass er auch als 38-Jähriger noch mit den Besten der Welt mithalten kann. Doch Alcaraz, im gesamten Turnierverlauf noch ohne Satzverlust, war für ihn zu stark und brachte ihn auch an körperliche Grenzen. Nach einem souveränen ersten Satzgewinn von Alcaraz entschied er den zweiten Durchgang im Tiebreak für sich. Das war die Vorentscheidung.

