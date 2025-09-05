Alcaraz erreicht mit Sieg über Djokovic US-Open-Endspiel

French-Open-Champion Carlos Alcaraz hat das Topstar-Duell mit Novak Djokovic gewonnen und zum zweiten Mal das Endspiel der US Open erreicht.



Der 22 Jahre alte Spanier setzte sich am Freitag im Halbfinale gegen den serbischen Rekord-Grand-Slam-Sieger mit 6:4, 7:6 (7:4), 6:2 durch. Damit spielt der Turniersieger von 2022 am Sonntag in New York um den Titel.