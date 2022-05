Tennis-Star Djokovic nahm Impf-Wirbel um seine Person als "Antrieb"

Auf die Frage nach seinem Favoriten f├╝r das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres in Paris antwortete der unterlegene Tsitsipas: "Aktuell, Carlos Alcaraz oder Novak Djokovic." Der 19-j├Ąhrige Spanier Alcaraz hatte zuletzt beim Masters-1000-Turnier in Madrid im Finale gegen Alexander Zverev triumphiert und auf einen Start in Rom verzichtet. Der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal plagte sich in der italienischen Hauptstadt mit einer Fu├čverletzung.

Djokovic Junior gewann Turnier

F├╝r Djokovic gab es am Sonntag noch einen weiteren Grund zur Freude. Sein erst siebenj├Ąhriger Sohn Stefan hatte am gleichen Tag sein erstes Tennisturnier gewonnen. "Die Reise hat erfolgreich begonnen, mein Sohn hat heute ein Turnier gewonnen. Ein Sonnenschein-Double", freute sich der "Djoker". Zwar solle sein Sohn keinerlei Druck versp├╝ren, aber er w├╝rde ihn komplett unterst├╝tzen, falls dieser sich entscheiden w├╝rde, eine Tenniskarriere zu verfolgen. "Er wird sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, falls er Tennisspieler wird, besonders in unserem Land."