Sinner in Miami problemlos ins Achtelfinale eingezogen

Tennisstar Jannik Sinner steht beim ATP-1000-Turnier in Miami im Achtelfinale. Der italienische Weltranglistenzweite besiegte am Montag (Ortszeit) bei dem mit 9,4 Millionen Dollar dotierten Hartplatzevent den Franzosen Corentin Moutet glatt 6:1,6:4.

Zu kämpfen hatte der Deutsche Alexander Zverev beim 6:2,5:7,6:4-Erfolg über den Kroaten Marin Cilic. Das Aus kam für die Nummer sieben des Turniers, Felix Auger-Aliassime aus Kanada, und für den Russen Daniil Medwedew (9).