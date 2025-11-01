Tennis: Sinner schoss Zverev aus der Halle

Ein völlig erschöpfter und angeschlagener Alexander Zverev hat auch das zweite Duell mit Jannik Sinner innerhalb einer Woche verloren und das Finale beim Masters in Paris klar verpasst.

Der Titelverteidiger aus Deutschland kassierte die Höchststrafe im ersten Satz und musste sich dem Weltranglisten-Zweiten mit 0:6, 1:6 geschlagen geben. Das Match dauerte kaum länger als eine Stunde.

Im Finale vorn Wien hatte Zverev vergangenen Sonntag deutlich mehr Gegenwehr leisten können und erst nach großem Kampf in drei Sätzen verloren. Sinner bekommt es im Finale mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun.