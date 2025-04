Auf dem Weg zurück: Ofner steht auch auf Menorca im Viertelfinale

Österreichs bestplatzierter Tennis-Spieler, Sebastian Ofner, steht beim ATP100-Challenger auf Menorca wie in der Vorwoche in Girona im Viertelfinale. Der als Nummer zwei gesetzte Steirer besiegte am Donnerstag den Spanier Javier Barranco Cosano (ATP-257.) nach rund 92 Minuten 6:1, 7:6 (0). Im Ranking schiebt sich Ofner, der nach seiner fast siebenmonatigen Verletzungspause bisher noch kein "geschütztes Ranking" genutzt hat, wieder gen Top 130.