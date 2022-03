Rublew und Fritz folgten Nadal und Alcaraz ins Indian-Wells-Halbfinale

Swiatek und Sakkari

Bei den Frauen hat Iga Swiatek hat mit ihrem zehnten Sieg in Folge das Finale von Indian Wells erreicht. Die Polin trifft dort auf die Griechin Maria Sakkari. Swiatek setzte sich gegen die Rumänin Simona Halep mit 7:6(6),6:4 durch, nachdem sie in beiden Sätzen mit Break zurückgelegen hatte. In Kalifornien strebt die French-Open-Siegerin von 2020 am Sonntag ihren zweiten WTA-1000-Titel in Folge an. Zuletzt hatte sie in Doha triumphiert.