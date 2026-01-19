Neo-Österreicherin Potapova kündigt ihr Antreten in Linz an

24-Jährige kündigte Linz-Antreten an

Sie habe vielmehr Österreich nicht durch Zufall gewählt. "Ich lebe dort seit einigen Jahren und um ehrlich zu sein, wir haben lange darauf hingearbeitet. Ich liebe Österreich und speziell Wien, es ist mein zweites Zuhause. Speziell jetzt ist es mein erstes Zuhause. Ich liebe es wirklich." Und nicht nur das, sondern auch das WTA-Turnier in Linz, aus dem sie vor drei Jahren als Titelträgerin hervorging. "Es ist eines meiner Lieblingsturniere, auch weil es Indoor ist. Und heuer wird es auf Sand sein, das liebe ich noch mehr. Natürlich werde ich heuer dort sein."

Das würde bedeuten, dass in der ersten April-Hälfte neben den schon fix für Linz vermeldeten Julia Grabher, Sinja Kraus und Lilli Tagger eben auch Potapova in Linz und nicht beim für die gleiche Zeit angesetzten Billie-Jean-King-Cup-Turnier antritt. Auf die Frage eines Journalisten, ob sie überhaupt schon im Teambewerb für Österreich spielberechtigt sei, antwortete Potapova: "Wir arbeiten noch daran." Es gebe persönliche Gespräche von Verbandsverantwortlichen mit ihr und ihrem Manager. "Wir haben ein gutes Verhältnis, es gibt keine Probleme."

Solche sportlicher Natur könnte Potapova mit Raducanu bekommen, ist die ehemalige US-Open-Gewinnerin doch die Nummer 28 des Turniers. Die Engländerin hat Respekt vor Österreichs Nummer eins: "Sie war Nummer eins der Juniorinnen-Weltrangliste. Ich war im Alter ein Jahr unter ihr, ich habe ihre Spiele immer verfolgt. Sie war bei den Juniorinnen die, die es zu besiegen galt. Der Auftaktsieg wird ihr viel Selbstvertrauen geben. Sie schlägt hart. Es wird ein hartes Match, eine knifflige Aufgabe für mich. Ich muss mein bestes Spiel spielen."