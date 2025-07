Ons Jabeur kündigt Pause an: "Um zu heilen"

„In den letzten zwei Jahren bin ich an meine Grenzen gestoßen, habe mit Verletzungen gekämpft und mich vielen anderen Herausforderungen gestellt. Aber tief im Inneren habe ich mich auf dem Platz schon länger nicht mehr richtig wohl gefühlt“, begründete die 30 Jahre Tunesierin ihre Entscheidung in den sozialen Netzwerken.

Jabeurs größte Erfolge liegen schon ein paar Jahre zurück. 2022 und 2023 erreichte die Nordafrikanerin das Finale von Wimbledon , außerdem stand sie 2022 im Endspiel bei den US Open . In der Weltrangliste weit zurückgefallen Mittlerweile ist die ehemalige Weltranglisten-Zweite auf Rang 71 zurückgefallen.

Ihr letztes Spiel bestritt Jabeur Ende Juni in Wimbledon, wo sie in der ersten Runde aufgeben musste. „Jetzt ist es an der Zeit, einen Schritt zurückzutreten und mich selbst an die erste Stelle zu setzen: um zu atmen, um zu heilen und die Freude am Leben wiederzuentdecken“, schrieb die Tennisspielerin.