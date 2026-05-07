Tennis: Ofner erfüllte sich den Traum und spielt gegen Sinner

Österreichs einziger Starter beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom trifft auf die Nummer 1 der Welt! Der Steirer Sebastian Ofner setzte sich am Donnerstag gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen mit 6:3, 6:3 durch und fordert am Samstag am Centercourt im Foro Italico Lokalmatador Jannik Sinner .

Ofner schaffte im ersten Satz ein frühes Break und servierte danach aus. Im zweiten Satz gelang dem Österreicher das Break zur 4:2-Führung. In der Folge kam Ofner nicht mehr in Gefahr. Nach 1:15 Stunden war Ofners Arbeitstag beendet.

"Es wird richtig geil"

„Ich glaube, dass das eine ganz gute Leistung war. Ich fühle mich hier eigentlich sehr wohl“, sagte Ofner nach dem gelungenen Auftakt. Als Lohn kommt es für die Nummer 82 des Rankings im Foro Italico zum ultimativen Härtetest gegen Sinner. „Ich weiß, dass das ziemlich schwierig wird, aber mal schauen, was passiert. Es wird richtig geil am sicher vollen Center Court. In Italien gegen Sinner, das wird eine richtig geile Erfahrung, ich freue mich schon mega.“

Auf Challenger-Ebene hat Ofner bereits einmal gegen Sinner gespielt, 2019 in St. Ulrich im Grödnertal verlor er das Endspiel gegen den damaligen Teenager auf Hartplatz in zwei Sätzen.