Tennis: Lilli Tagger war auch im Viertelfinale nicht zu stoppen

Tennisspielerin Lilli Tagger retourniert einen Ball.
Die 17-jährige Tirolerin stürmte beim Turnier in Jiujiang ins Halbfinale. Dort wartet eine Schweizerin.
31.10.25, 08:47
Der Siegeszug von Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger in China geht weiter. Die 17-Jährige gewann bei ihrem ersten 250er-Turnier in Jiujiang (China) im Viertelfinale gegen die Deutsche Tamara Korpatsch 6:3, 6:4, steht im Halbfinale und zieht per nächstem Montag in die Top 170 der Welt ein. 

Nächste Gegnerin der Osttirolerin ist die als Nummer zwei gesetzte Schweizer Titelverteidigerin Viktorija Golubic, die sich gegen die Kasachin Julia Putinzewa 7:5,6:2 durchsetzte.

Zuletzt war Ende Mai 2023 mit Julia Grabher eine Österreicherin in einem WTA-Halbfinale gestanden.

