Italienischer Rapper attackiert Sinner: "Idol mit Hitler-Akzent"

Der bekannte italienische Musiker und Rapper Fedez hat Ausschnitte aus dem Text eines Songs veröffentlicht, der in drei Tagen erscheinen soll. Darin kritisiert der 35-jährige Mailänder den Südtiroler Tennisstar wegen seines "Hitler-Akzents". "Die Italiener haben ein neues Idol, es heißt Jannik Sinner - reinrassiger Italiener mit dem Akzent von Adolf Hitler", lautet der provokative Text. Damit zog sich der Mailänder Musiker viel Kritik zu. Der Vorwurf: Fedez wolle durch Provokationen auf Kosten anderer leicht an Aufmerksamkeit gelangen - und beleidige dabei viele Italiener und nicht nur sie."Was tut man nicht alles für ein bisschen Ruhm", schrieb ein User. "Mit einem einzigen Satz beleidigt er Südtiroler, Italiener, Österreicher und Deutsche. Ich gratuliere!", betonte ein weiterer.

Fedez attackiert auch Oppositionschefin Schlein Unvermeidlich gab es auch Vergleiche zwischen dem sportlichen Talent des Weltranglistenersten im Tennis und dem musikalischen Können des Rappers - zum Nachteil von Fedez. Sinner selbst reagierte nicht auf die Attacken des Sängers. Im Song wird nicht nur Sinner verbal angegriffen. Auch Italiens Oppositionschefin Elly Schlein und der kürzlich heiliggesprochene Carlo Acutis werden von Fedez attackiert.

