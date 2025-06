Junge Osttirolerin Lilli Tagger bei den French Open erfolgreich

Die Osttirolerin Lilli Tagger steht im Juniorinnen-Bewerb der Tennis-French-Open im Halbfinale. Die 17-Jährige besiegte am Donnerstag in Roland Garros in 81 Min. die als Nummer zwölf eingestufte Deutsche Julia Stusek 6:0, 6:4 und ist im Turnierverlauf weiter ohne Satzverlust.

„Ich bin noch nie ins Semi hineingekommen, daher war ich vor dem Match ein bisschen angespannt“, sagte die bei den Australian Open im Viertelfinale ausgeschiedene Tagger. „Dann habe ich aber echt ein gutes Match gespielt.“