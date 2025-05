Emotionales Jubiläum für Tennis-Star Novak Djokovic

Novak Djokovic hat in seiner Karriere den nächsten Meilenstein erreicht. Beim ATP-250-Event in Genf rang der Serbe im Finale am Samstag den Polen Hubert Hurkacz mit 5:7,7:6(2),7:6(2) nieder und feierte den 100. Turniersieg auf der Tour. Noch erfolgreicher waren nur der US-Amerikaner Jimmy Connors mit 109 und der Schweizer Roger Federer mit 103 Turniersiegen.

Der 38-jährige Djokovic macht keinen Hehl daraus, wie wichtig es für ihn ist, Tennis-Geschichte zu schreiben. Djokovic ist auch der Spieler mit den meisten Turniersiegen auf Grand-Slam-Ebene, insgesamt 24 Mal hat er bei den vier Major-Events schon triumphiert. Während 428 Wochen führte er bisher die Weltrangliste an , auch das eine zuvor unerreichte Marke. Im vergangenen August bei den Spielen in Paris machte Djokovic seine Bilanz mit dem herbeigesehnten Olympiasieg endgültig perfekt und sprach vom „größten Erfolg meiner Karriere“.

Beim Dreisatzerfolg am Samstag in drei Stunden und fünf Minuten gegen Hurkacz zeigte Djokovic, dass auch das kämpferische Element in seinem Spiel wieder passt. Im dritten Satz lag Djokovic nach dem ersten Game mit Break zurück, glich aber zum 4:4 aus, behielt schließlich auch im zweiten Tiebreak deutlich die Oberhand und schaffte damit das, was ihm in neun Turnieren nach dem Gewinn von Olympia-Gold nicht gelungen war.

"Harte Arbeit"

„Ich musste dafür arbeiten, das ist sicher. Hubi war dem Sieg wahrscheinlich das ganze Match über näher als ich“, sagte Djokovic. Letztendlich hätten wenige Punkte entschieden. „Ich bin einfach dankbar, hier meinen 100. Titel geholt zu haben.“ Djokovic tankte auch Selbstvertrauen für die an diesem Sonntag beginnenden French Open. Dort trifft der dreimalige Paris-Champion in der ersten Runde auf den Amerikaner Mackenzie McDonald.