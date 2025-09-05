Duell der Geschlechter: Sabalenka will Kyrgios "in den Hintern treten"

US-Open-Titelverteidigerin Aryna Sabalenka plant ein Tennis-Duell mit dem Australier Nick Kyrgios. Kyrgios' Ankündigung, er werde locker gegen die 27-jährige Belarussin gewinnen, nahm Sabalenka mit Humor. „Wie er in einem Interview gesagt hat, glaube ich wirklich, dass ich gewinnen werde, und werde mein Bestes versuchen, ihm in den Hintern zu treten“, sagte die Weltranglistenerste nach ihrem Finaleinzug in New York. Ort und Termin des Duells seien laut Sabalenka noch unklar.

„Ich denke, es ist eine coole Idee“, sagte Sabalenka. „Es wird spektakulär anzuschauen sein. Es wird ein Spaß sein, besonders gegen jemanden wie Nick.“ Ex-Wimbledon-Finalist Kyrgios hatte für die US Open verletzt abgesagt, in den vergangenen Jahren kaum gespielt. Sabalenka setzt auf eine große Kulisse: „Wir werden es dann auf jeden Fall an einem Ort machen, an dem viele Leute zuschauen werden, und wir werden Nick ordentlich unter Druck setzen.“ Es wäre eine gute Sache für das Damen-Tennis, wenn sie gewänne.