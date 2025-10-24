"Bring dich um!" Todesdrohungen gegen deutsche Tennis-Hoffnung

Es ist nichts Neues, dass Tennis-Stars mit Drohungen umgehen müssen. Manche mehr, manche weniger. Auch österreichische Topspieler nahmen bereits zu diesem Thema Stellung, nachdem Tamira Paszek Todesdrohungen öffentlich machte. Daraufhin wurde 2023 eine Task Force vom Österreichischen Tennisverband eingerichtet.

Nun hat die deutsche Tennishoffnung und Linz-Starterin Eva Lys, 23 Jahre und Top-50-Spielerin, fürchterliche Hass-Kommentare gegen sich in den sozialen Medien öffentlich gemacht. In ihrer Instagram-Story postete sie einen Zusammenschnitt aus vielen hässlichen Kommentaren.

„Ich hoffe, du betrittst nie wieder einen Tennisplatz, du talentlose, überschätzte Schlampe. Bleib bei Onlyfans“, heißt es da. Oder noch schlimmer: „Bring dich um, du Stück Scheiße.“ Oder: „Du bist eine hübsch aussehende Schlampe. Bitte geh‘ in den Ruhestand.“ Lys entgegnete nur: „Tennis macht Spaß, bis es das nicht mehr tut.“