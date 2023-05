Tennis: Bresnik traut Thiem Rückkehr in Top 15 zu

„Das ist ein guter Trainer. Für mich kein Touringcoach und das ist ein Riesenunterschied. Ich gehe davon aus, dass er sich langfristig überlegt, was gemacht gehört, damit Dominic wieder so spielt wie von 2016 bis 2020. In der Zeit war er Woche für Woche unter den Topfavoriten. Ich bin sicher, dass hochprozentig in Training investiert wurde“, sagte Bresnik.