Naomi Osaka warf bei den Australian Open das Handtuch

„Ich bin sehr glücklich mit meinem Spiel und bin leicht überrascht, dass ich in drei Sätzen gewonnen habe“, erklärte Djokovic, der sich das bisher beste Match im Turnier attestierte. Der 37-jährige Serbe fertigte Tomas Machac mit 6:1, 6:4, 6:4 in 2:22 Stunden ab und hat Kräfte gespart. Für das nächste Duell mit einem weiteren Tschechen, Jiri Lehecka.

Die Nummern zwei, drei und sieben der Männer stehen bei den mit 58,29 Mio. Euro dotierten Australian Open am Freitag im Achtelfinale. Der Deutsche Alexander Zverev besiegte in Melbourne den Briten Jacob Fearnley 6:3, 6:4, 6:4. Carlos Alcaraz gab gegen den Portugiesen Nuno Borges seinen ersten Satz im Turnier ab, der Spanier gewann 6:2, 6:4, 6:7 (3) ,6:3. Im Abendmatch kam auch Superstar Novak Djokovic klar weiter.

Das Gekichere in der Margaret Court Arena sorgte aber dafür, dass sich Zverev überhaupt nicht mehr auf die Fragen von Ex-Spielerin Andrea Petkovic konzentrieren konnte. „Lasst mich das Interview beenden, ich flehe euch an“, sagte der Olympiasieger von 2021. Doch das sorgte nur für noch mehr Gelächter. Zverev brach schließlich das Interview mit einem Lächeln ab.

Alcaraz lässt sich bei Sieg „Känguru“ tätowieren

Alcaraz fehlen nun noch vier Siege zum ersten Titel bei den Australian Open, der seinen Karriere-Grand-Slam komplettieren würde. Gewinnt er nach zwei Mal in Wimbledon und je ein Mal bei den French und den US Open in „Down Under“, dann hat er schon einen Plan. Bisher hatte sich der 21-jährige Weltranglisten-Dritte Tattoos für die Major-Titel machen lassen. Was es sein wird, wenn er die Trophäe in Melbourne holt? „Es wird ein Känguru sein“, sagte Alcaraz unter dem Applaus der Fans. Erreicht er das Viertelfinale, könnte es zum großen Generationenkracher mit Djokovic kommen.