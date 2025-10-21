Manipulation im Tennis: 15 Verdächtige wurden festgenommen

Am Dienstag wurden 15 Verdächtige festgenommen, neun in Frankreich, vier in Bulgarien und einer je in Rumänien und Spanien. Ihnen wird von der Organisation "Eurojust" vorgeworfen, Manipulation im Tennis betrieben zu haben.

Im Zeitraum von 2018 bis 2024 lukrierte diese Gruppe große Profite (bis zu 800.000 Euro), indem sie Tennisspieler jenseits der Top 100 der Weltrangliste angehalten hat, Tennisspiele zu manipulieren.

Dabei ging es um verlorene Matches ebenso wie um absichtlich verlorene Sätze. Bekannte Namen wurden nicht genannt, die Aktionen dauern noch an.