Tennis-Ass Djokovic sagt Teilnahme in Indian Wells ab

Gründe für den Verzicht nannte der Serbe am Mittwoch keine. Das Turnier in Kalifornien, das der 34-Jährige bereits fünfmal gewann, beginnt in einer Woche. Djokovic hatte Mitte September im US-Open-Finale gegen den Russen Daniil Medwedew verloren und damit den Kalender-Grand-Slam verpasst.