Tennis: Erfolge für Alcaraz und Zverev zum Auftakt der ATP-Finals

Der Spanier Carlos Alcaraz eröffnete am Sonntag die ATP Finals der besten acht Profis der Saison mit einem 7:6 (5), 6:2-Sieg gegen den Australier Alex de Minaur . Der 22-Jährige benötigt nun noch zwei Siege, um am Jahresende die Nummer eins zu sein – entweder in seinen übrigen zwei Spielen des Pools Jimmy Connors oder inklusive Halbfinale.

Alcaraz gab im umkämpften ersten Durchgang eine 4:1-Führung aus der Hand und war im Tiebreak beim Stand von 4:5 und Aufschlag De Minaur zwei Punkte vom Satzverlust entfernt. Mit einem doppelten Minibreak holte er den Vorteil zurück und verwertete den ersten Satzball. Der zweite Satz war eine klare Sache für den Favoriten, er entschied so auch das fünfte Duell mit De Minaur für sich.

Im zweiten Spiel des Tages besiegte der Deutsche Alexander Zverev Ben Shelton aus den USA 6:3, 7:6 (6). Der Deutsche kam erst im Tiebreak des zweiten Satzes unter Druck, wehrte dort drei Satzbälle ab und verwandelte seinerseits den ersten Matchball.

Titelverteidiger Jannik Sinner steigt am Montag gegen Felix Auger-Aliassime (CAN) ein. Der Südtiroler ist der zweite Kandidat auf die Nummer eins per Jahresende.