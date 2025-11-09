Djokovic gewann in Athen und sagte für ATP Finals ab

Tennisstar Novak Djokovic hat das ATP250-Turnier in Athen gewonnen und ist damit der älteste ATP-Sieger. Der topgesetzte Serbe schlug im Finale am Samstag den Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,6:3,7:5 und feierte seinen insgesamt 101. Turniersieg auf der Tour. Danach sagte Djokovic seine Teilnahme bei den ATP Finals in Turin ab. Als Grund gab er eine Schulterverletzung an, teilte die ATP mit. Nutznießer ist nun ausgerechnet Musetti, der somit nachrückt.