Evergreen: Superstar Djokovic stellt den nächsten Rekord auf

Es ist an sich nichts Außergewöhnliches. Dass Novak Djokovic nach einem 6:3-5:7-6:2-Sieg über den Spanier Jaume Munar im Viertelfinale des Masters-1.000ers von Schanghai steht, ist mehr oder weniger "Business as usual". Doch hinter diesem Sieg verbirgt sich eine weitere Bestmarke des Serben.

Djokovic avanciert dadurch im Alter von 38 Jahren und vier Monaten zum ältesten Spieler der Tennis-Geschichte, der das Viertelfinale eines Masters-Turnieres erreicht. Djokovic löst damit Roger Federer als Rekordmann ab - der Schweizer qualifizierte sich 2019 ebenfalls in Schanghai im Alter von 38 Jahren und zwei Monaten für das Viertelfinale.

Für den 24-fachen Major-Champ Djokovic geht es nun in Schanghai gegen den belgischen Sensationsmann Zizou Bergs weiter.