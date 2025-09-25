Tennis-Star Alcaraz erlebte Schreckmoment - und gewann trotzdem

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz hat das Achtelfinale des ATP500-Turniers von Tokio erreicht - aber nach einem Schreckmoment. Der US-Open-Sieger war im ersten Satz mit dem linken Fuß umgeknickt, als er zu einem Sprint ansetzte. Daraufhin wurde er beim Stand von 2:2 minutenlang auf dem Platz behandelt, nahm eine medizinische Auszeit.

Alcaraz humpelte zur Bank, wo ihm der linke Fuß getapt wurde. Letztlich gewann er gegen den Argentinier Sebastian Baez 6:4,6:2. „Ich bin froh, dass ich danach das Match so gut beenden konnte“, sagte der Weltranglistenerste erleichtert. Er gab aber auch zu: „Als es passiert ist, habe ich mich überhaupt nicht gut gefühlt. In den ersten fünf Minuten dachte ich, dass ich nicht weiterspielen könnte. Ich war besorgt, weil es sich nicht gut anfühlte.“