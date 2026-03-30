"Sunshine Double": Sinner gewinnt Masters in Miami

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Jannik Sinner hat einen perfekten Tennis-Monat in den USA gekrönt und auch das Masters-Turnier in Miami gewonnen. Der Weltranglistenzweite aus Südtirol gewann nach dem Halbfinal-Erfolg über den Deutschen Alexander Zverev im Endspiel 6:4, 6:4 gegen den Tschechen Jiri Lehecka. Zuvor hatte Sinner bereits beim Masters im kalifornischen Indian Wells den Titel geholt. Der 24-Jährige schaffte damit als insgesamt achter Spieler das sogenannte "Sunshine Double" - und als erster seit Roger Federer 2017. Dabei ist Sinner der erste, dem das Kunststück ohne Satzverlust gelang. Zugleich baute Sinner seine Rekordbilanz bei Masters-Turnieren aus und gewann nun 34 Sätze in Serie.

"Das ist ein ganz besonderer Moment", sagte der 24-Jährige nach dem Erfolg in Miami, "ich hätte nie gedacht, dass ich das Sunshine Double gewinnen würde, weil es so schwierig zu erreichen ist." Zweiter Titel für Sinner in Miami Wegen Regens begann das Endspiel in Florida mit mehr als einstündiger Verspätung. Nachdem sich Sinner dank eines frühen Breaks den ersten Durchgang gesichert hatte, musste die Partie zu Beginn des zweiten Satzes wegen erneuten Regens auch für mehr als eine Stunde unterbrochen werden. Im zweiten, ausgeglichenen Satz holte sich Sinner das entscheidende Break zum 5:4 und brachte anschließend den Service sicher durch. Nach 1:33 Stunden reiner Spielzeit machte Sinner seinen zweiten Erfolg bei der Veranstaltung nach 2024 perfekt. Im Vorjahr konnte er seinen Titel wegen einer Dopingsperre nicht verteidigen.