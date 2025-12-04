Unschlagbar: In der Verdienstliste sind die Tennisspielerinnen ganz vorne

Wenn es um die bestbezahlten Sportlerinnen weltweit des Jahres geht, ist der Tennissport überragend. Die ersten drei Plätze werden von WTA-Spielerinnen eingenommen.

Laut Sportico ist die US-Amerikanerin Coco Gauff die Spitzenreiterin, mit fast 31 Millionen Dollar (rund 25,5 Millionen Euro), kumuliert aus ihren Turnierleistungen und ihren Werbepartnerschaften, führt sie das Ranking an. Das Preisgeld selbst macht "nur" 8 Millionen Dollar der zweifachen Grand-Slam-Siegerin aus. Gauff überholte damit die Belarussin Aryna Sabalenka, die Weltranglistenerste verdiente heuer rund 30 Millionen Dollar. Nummer drei ist die Polin Iga Swiatek mit rund 23 Millionen Dollar. Überragend: Sieben weitere Tennis-Spielerinnen erscheinen in dieser Top 15, darunter Qinwen Zheng, Madison Keys, Elena Rybakina, Naomi Osaka, Amanda Anisimova, Jessica Pegula und Venus Williams.