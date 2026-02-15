Finalniederlage: Kraus verpasst Sprung in die Top 100

Österreichs Nummer drei Sinja Kraus hat den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 vorerst verpasst. Die 23-jährige Wienerin verlor am Sonntag das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag gegen die Tschechin Tereza Martincova 3:6,4:6.

Kraus verbessert sich im Ranking auf Platz 102, ihre bisher beste Position. Auf die Top 100 fehlen ihr nur noch zehn Punkte.

Oberleitner obenauf

Dafür gewann der Wiener Neil Oberleitner an der Seite des Inders Sriram Balaji das Challenger in Pau und erreicht am Montag mit Platz 73 sein höchstes Doppel-Ranking.