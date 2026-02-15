Tennis

Finalniederlage: Kraus verpasst Sprung in die Top 100

Ein Sieg fehlte der Wienerin Sinja Kraus auf die Top 100. Noch wurde nichts daraus, sie verlor das Endspiel des Challengers in Prag. Dafür setzt Neil Oberleitner den Erfolgslauf fort.
15.02.2026, 15:39

Österreichs Nummer drei Sinja Kraus hat den erstmaligen Vorstoß in die Top 100 vorerst verpasst. Die 23-jährige Wienerin  verlor am Sonntag das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag gegen die Tschechin Tereza Martincova 3:6,4:6.

So gut wie ewig nicht: Am Montag könnte Österreich drei Top-100-Spielerinnen stellen

Kraus verbessert sich im Ranking auf Platz 102, ihre bisher beste Position. Auf die Top 100 fehlen ihr nur noch zehn Punkte.

Oberleitner obenauf

Dafür gewann der Wiener Neil Oberleitner an der Seite des Inders Sriram Balaji das Challenger in Pau und erreicht am Montag mit Platz 73 sein höchstes Doppel-Ranking. 

