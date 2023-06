Sebastian Ofner steht bei der Wimbledon-Generalprobe im Finale

Sebastian Ofner konnte seine Form nach dem Erreichen seines ersten Achtelfinales bei einem Major-Turnier auch auf Rasen mitnehmen. Der 27-jährige Steirer fertigte am Freitag den Ungarn Zsombor Piros (ATP-123.) mit 6:3, 6:0 ab und steht damit bereits in seinem fünften Challenger-Finale allein in diesem Jahr nach Teneriffa, Antalya, Zadar und Prag. Ofner verbessert sich damit im Ranking in die Top 70.

Im Finale des mit 145.000 Euro dotierten Rasenturniers trifft er bei diesem Vorbereitungsturnier auf Wimbledon entweder auf den Franzosen Arthur Cazaux oder den als Nummer 4 gesetzten Australier Jason Kubler.