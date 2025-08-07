Hartes Los: Auf Ofner könnte in Cincinnati der Toronto-Finalist warten

Sebastian Ofner schlägt voraussichtlich am Freitag beim Millionenturnier in Cincinnati auf. Und das mit seinem geschützten Ranking. Auftaktgegner ist der Qualifikant Valentin Royer. Der Franzose steht im Ranking als 111. um 30 Plätze besser da als der 29-jährige Ofner. Sollte der Paris-Achtelfinalist von 2023 diese Hürde meistern, würde es in der 2. Runde erheblich schwieriger werden.

Denn dann würde der Hochform befindliche Russe Karen Chatschanow warten. In Toronto setzte sich Chatschanow in der Vorschlussrunde gegen den topgesetzten Alexander Zverev durch. Ein 6:3, 4:6, 7:6(4) bedeutete seinen ersten Erfolg gegen den Deutschen nach drei Niederlagen en suite. Zverev vergab im dritten Satz einen Matchball und machte zu viele leichte Fehler. Es ist Chatschanows zweites 1000er-Finale nach jenem in Paris 2018, als er den Serben Novak Djokovic besiegt hat. Im Finale in der Nacht auf Freitag trifft Chatschanow auf US-Mann Ben Shelton.

Comeback von Sinner

Topgesetzt in Cincinnati ist Jannik Sinner, der Südtiroler tritt erstmals seit seinem Wimbledonsieg an. „Die Pause war gut. Körper und Geist brauchen die Zeit um zu verstehen, was passiert ist“, meinte Sinner.