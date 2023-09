Schwache Österreicher in Tulln: Auch Rodionov ausgeschieden

Jurij Rodionov hat in seinem zweiten Match als Tennis-Top-100-Spieler eine Niederlage kassiert. Der als Nummer zwei gesetzte Niederösterreicher musste sich am Mittwoch im Achtelfinale des ATP-Challengers in Tulln dem Tschechen Vit Kopriva mit 5:7,6:2,4:6 geschlagen geben. Der 24-jährige ÖTV-Akteur ist seit Ende August als Nummer 100 erstmals in diesen Kreis vorgestoßen. Diesen wird Rodionov durch die frühe Niederlage schon nächste Woche wieder verlassen müssen.

