Zverev denkt nach Pleite über Therapie nach: "Fühle mich alleine im Leben"

„Ich fühle mich ziemlich alleine in meinem Leben, was kein schönes Gefühl ist“, sagte der 28-jährige Hamburger nach dem 6:7, 7:6, 3:6, 7:6, 4:6 gegen Außenseiter Rinderknech. „Ich versuche Wege zu finden, aus diesem Loch herauszukommen.“

„Etwas in mir muss sich ändern, etwas, das nicht notwendigerweise auf dem Tennisplatz liegt.“ Er hoffe, beim Masters-1000-Turnier im kanadischen Toronto Ende Juli weitere Antworten geben zu können, was er unternehmen werde, so Zverev nach seinem ersten Auftakt-Aus bei einem Major-Turnier seit 2019. Die Person, die ihn am glücklichsten mache im Leben, sei seine Tochter Mayla, sagte Zverev. „Aber sie ist vier. Normalerweise muss es andersrum sein, ich muss ihr Energie geben, ich muss sie glücklich machen und nicht andersrum. Das kann es nicht sein.“