Medwedew musste im Astana-Duell mit Djokovic aufgeben

Der Serbe Novak Djokovic hat den Halbfinal-Hit beim Tennis-Turnier in Astana gegen Daniil Medwedew nach Aufgabe des Russen gewonnen. Im Duell zweier ehemaliger Weltranglisten-Erster und Grand-Slam-Sieger war Medwedew am Samstag in deren elften Duell tonangebend, zu Beginn des Tiebreaks aufgetretene Adduktorenprobleme zwangen ihn aber beim Stand von 6:4,6:7(6) au├čer seiner Sicht zur Beendigung des Matches. Djokovic trifft im Finale auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.