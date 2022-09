Kurios: Tennis-Star bettelte um eine Verwarnung

Alles gut? Nein, nicht für Signor Fognini. Denn der bat Tourte um eine Verwarnung. Diese blieb immer noch cool, doch Fognini ließ nicht locker. "Gib mir eine", forderte er zwei Mal. Tourte ließ sich nicht ein drittes Mal bitten. "Code Violation, ball abuse, warning Mr. Fognini", sprach sie also, zur Zufriedenheit von Fognini. Am Ende war der 35-Jährige nicht mehr ganz so zufrieden, er vergab im ersten Durchgang Satzbälle und verlor schließlich in zwei Sätzen.