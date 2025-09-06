Erstmals seit Thiem: Österreich hat wieder einen US-Open-Sieger

Österreich hat erneut einen Grand-Slam-Sieger. Der 17-jährige Maximilian Taucher holte sich bei den US Open sowohl den Einzel- als auch den Doppeltitel im Rollstuhlbewerb der Junioren. Für den Vorarlberger waren es bereits die Titel Nummer drei und vier in diesem Jahr nach seinem Double in Roland Garros. Taucher ist der erste österreichische US-Open-Champ seit Dominic Thiem (2020).

„Das muss ich zuerst einmal verarbeiten. Bislang ist es einfach nur Freude“, sagt der Sieger. Grund zur Freude und Stolz hatte Taucher allemal. Die Nummer eins der Rollstuhl-Juniorenweltrangliste gab sich im gesamten Turnierverlauf keine Blöße und auf dem Weg zu seinen zwei Titeln keinen Satz ab.

Zum Drüberstreuen gewann Taucher an der Seite des Briten Ruben Harris auch noch im Doppelbewerb.