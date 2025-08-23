Tennis

Miedler/Cabral verpassten Turniersieg in Winston-Salem

Stammkraft im Davis Cup: Der Tullner Lucas Miedler
Das als Nummer drei gesetzte Duo musste sich den Brasilianern Rafael Matos/Marcelo Melo geschlagen geben.
23.08.25, 21:56
Kommentare

Lucas Miedler hat mit seinem portugiesischen Doppel-Partner Francisco Cabral den Sieg beim ATP-Turnier in Winston-Salem (North Carolina) verpasst. 

Tennis: Swiatek siegt im Finale von Cincinnati, Miedler in den Top-30

Das als Nummer drei gesetzte Duo musste sich den Brasilianern Rafael Matos/Marcelo Melo am Samstag 6:4,4:6,8:10 geschlagen geben. Miedler/Cabral hatten in dieser Saison in Gstaad gewonnen, weiter geht es für das Gespann nun bei den US Open in New York.

(Agenturen)  | 

Kommentare