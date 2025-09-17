Tennis

Neumayer verliert das Duell der Daviscup-Helden in Bad Waltersdorf

In Bad Waltersdorf ausgeschieden: Lukas Neumayer
Der Spanier Pablo Carreno Busta besiegte beim Layjet Open den Salzburger Lukas Neumayer. Beide waren zuletzt erfolgreich im Davis Cup Im Einsatz.
17.09.25, 17:03
So klein ist die Tenniswelt: Spaniens Davis-Cup-Helden, die in Dänemark ein 0:2 in einem 3:2-Sieg verwandelten, spielten beim Challenger in Bad Waltersdorf. Pedro Martínez, der Holger Rune besiegt hatte, musste gegen den Deutschen Marko Topo bei 1:6, 0:3 allerdings wegen Oberschenkelproblemen aufgeben. 

Pablo Carreño Busta hingegen, der Spanien den Sieg brachte, duellierte sich in Runde eins mit Österreichs Helden Lukas Neumayer und siegte 7:5, 4:6 und 6:3. Joel Schwärzler gewann seine Auftaktpartie gegen den Deutschen Cedric-Marcel Stebe. Auch der Tiroler Sandro Kopp steht im Achtelfinale. 

