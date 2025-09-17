Neumayer verliert das Duell der Daviscup-Helden in Bad Waltersdorf
Der Spanier Pablo Carreno Busta besiegte beim Layjet Open den Salzburger Lukas Neumayer. Beide waren zuletzt erfolgreich im Davis Cup Im Einsatz.
So klein ist die Tenniswelt: Spaniens Davis-Cup-Helden, die in Dänemark ein 0:2 in einem 3:2-Sieg verwandelten, spielten beim Challenger in Bad Waltersdorf. Pedro Martínez, der Holger Rune besiegt hatte, musste gegen den Deutschen Marko Topo bei 1:6, 0:3 allerdings wegen Oberschenkelproblemen aufgeben.
Pablo Carreño Busta hingegen, der Spanien den Sieg brachte, duellierte sich in Runde eins mit Österreichs Helden Lukas Neumayer und siegte 7:5, 4:6 und 6:3. Joel Schwärzler gewann seine Auftaktpartie gegen den Deutschen Cedric-Marcel Stebe. Auch der Tiroler Sandro Kopp steht im Achtelfinale.
