Neumayer verliert das Duell der Daviscup-Helden in Bad Waltersdorf

So klein ist die Tenniswelt: Spaniens Davis-Cup-Helden, die in Dänemark ein 0:2 in einem 3:2-Sieg verwandelten, spielten beim Challenger in Bad Waltersdorf. Pedro Martínez, der Holger Rune besiegt hatte, musste gegen den Deutschen Marko Topo bei 1:6, 0:3 allerdings wegen Oberschenkelproblemen aufgeben.