Kein "Heimspieler" mehr: Österreicher im Achtelfinale von Bad Waltersdorf gescheitert

Das Viertelfinale des Challengers in Bad Waltersdorf geht im Einzel ohne Lokalmatador über die Bühne. Im Achtelfinale am Donnerstag sind mit Sandro Kopp, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger die letzten drei Österreicher ausgeschieden.

Kopp verlor gegen den Spanier Roberto Carballes Baena, Nummer 110 der Weltrangliste, 1:6, 6:3, 2:6. Schwärzler unterlag dem an Nummer zwei gesetzten Tschechen Vit Kopriva (ATP-102) 4:6,2:6. Sorger musste sich dem ehemaligen spanischen Top-Ten-Spieler Pablo Carreno Busta 5:7,4:6 geschlagen geben.

Im Doppel ist zumindest noch der Burgenländer David Pichler dabei, er steht mit dem Kroaten Nino Serdarusic imHalbfinale.