Davis Cup in Bologna: Italien wohl ohne Superstar Sinner

Für das "KURIER Austria Davis Cup Team" ist es ein hartes, aber überaus attraktives Los. Am 19. November wartet beim Final 8 in Bologna Italien. Doch der beste Italiener soll nicht dabei sein.

Laut KURIER-Informationen soll sich der Weltranglisten-Zweite Sinner im Umfeld schon geäußert haben, dass er nach Wien nur noch bei den ATP-Finals antritt. Das heißt, dass der vierfache Grand-Slam-Champ auch beim Davis-Cup-Finalturnier in Bologna nicht dabei ist.

Die Mannschaft der Italiener hat dennoch schlagkraft. Lorenzo Musetti und Flavio Cobolli, die beide auch bei den Erste Bank Open in Wien starten, sind ebenso Favoriten gegen die Österreicher. Aber ohne Sinner steigen dennoch die Chancen des Teams um Kapitän Jürgen Melzer.